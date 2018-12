Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Tagesschluss bei 11.257 am Freitag sollte gestern das obere Tagesziel beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) "...11.550/11.565 sein...", gefolgt von "...spätere...(n)...Pullbackphasen bis 11.450, 11.400...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Realität sei dem sehr nah gekommen. Nach einem Hoch bei 11.567 sei der DAX bis 11.458 und heute früh in der Vorbörse bereits bis ca. 11.400 gefallen.



Der DAX begebe sich heute weiter auf Talfahrt und erreiche 11.400/11.375. Ab 11.400/11.375 gebe es Anstiegschancen bis 11.465 und 11.490/11500, gefolgt von einem weiteren Rückfall bis 11.350 (ggf. 11.300). Ausgehend von 11.400/11.350 gebe es auch Anstiegschancen für das Ziel 11.690. Unter 11.200 käme es hingegen zum neuerlichen "BULLEN-KO", was zum Test von 11.000 führen könnte. (04.12.2018/ac/a/m)