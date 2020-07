Ausblick: Möglicherweise kämen die Bullen nochmal auf das Spielfeld zurück und würden den DAX bis zur unteren Begrenzung des Trendkanals hochtreiben. Ob dieser Trendkanal zurückerobert werden könne, bleibe jedoch fraglich.



Die Short-Szenarien: Der DAX nutze die tagelange Seitwärtsphase und starte einen Ausbruch nach oben zur unteren Trendkanalbegrenzung, ein klassischer Pullback. In der Folge pralle der DAX aber nach unten ab und beginne eine neue Abwärtswelle. Das nächste Kursziel der Bären dürfte dann die erste Kurslücke auf der Unterseite bei 12.697 Punkten sein. Gehe es weiter tiefer, dürfte der 50er EMA bei aktuell 12.342 Punkten angesteuert werden. Darunter dürfte ein weiterer Rücklauf bis zum 200er EMA bei aktuell 12.016 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX schließe das obere Gap bei 13.072 Punkten und steige dann bis zur unteren Trendkanalbegrenzung an. Dann könne der DAX diese aber im weiteren Verlauf zurückerobern und sich innerhalb des langfristigen Trendkanals stabilisieren. Gelinge dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch vom 21. Juli bei 13.313 Punkten zu rechnen. (30.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt unterm Strich seit Anfang Juni seitwärts und kämpft mit der runden Marke von 13.000 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht..Ein Durchbruch nach oben sei zwar am 20. Juli erfolgt, aber der Ausflug der Bullen über 13.000 Punkte habe nur kurz gewährt. Schnell seien die übermütigen Bullen wieder unter 13.000 Punkte in ihr Revier zurückgedrängt worden. Dabei hätten die Bären die Bullen sogar per Abwärtskurslücke aus dem langfristig steigenden Trendkanal getrieben. Seit vier Handelstagen bewege sich der DAX nun bereits unter diesem Trendkanal und habe bisher auch keine Anstalten gemacht, diesen zurückzuerobern. Nach oben befinde sich eine Aufwärtskurslücke bei 13.072 Punkten, nach unten bei 12.697 Punkten. Es bleibe spannend, welche dieser beiden Kurslücken zuerst geschlossen werde.