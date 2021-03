Ausblick: Die Bären seien aktuell klar im Hintertreffen. Auch falls das aktuelle Wochentief bei 14.409 Punkten fallen sollte, dürfte der Index nur begrenztes Korrekturpotenzial besitzen. Erst unterhalb von 14.200 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben.



Die Long-Szenarien: Gestern sei im DAX bei 14.450 Punkten ein positives Up-Gap entstanden. Sollte dieses offen bleiben, könnte nach einem Tagesschlusskurs über 14.600 Punkte ein Short-Squeeze starten. Das Ziel dieser dynamischen Aufwärtsbewegung dürfte die runde 15.000 Punkte-Marke darstellen. Nach dem Erreichen dieses Meilensteins könnten allerdings größere Gewinnmitnahmen erfolgen.



Die Short-Szenarien: Um einen Rücklauf an die 14.200 Punkte-Marke zu starten, wäre ein Stundenschlusskurs unter 14.400 Punkte nötig. Sollte der Index deutlich unter 14.200 Punkte schließen, läge das nächste Korrekturziel knapp unter der 14.000 Punkte-Marke. (17.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Käufer haben in der letzten Woche beim DAX mit einer sehr bullischen Wochenkerze den Grundstein für weitersteigende Kurse gesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings seien die Marktteilnehmer in dieser Woche erneut an der 14.600 Punkte-Marke gescheitert. Das neue Allzeithoch liege nun bei 14.601 Zählern. Das seien sechs Punkte über dem letzten Vorwochenhoch. Das aktuelle Wochentief liege bei 14.409 Punkten. Diese Marke stelle nun eine wichtige Unterstützung dar. Der Deutsche Aktienindex habe gestern bei 14.557 Punkten geschlossen. Somit hätten die Bullen ein gutes Polster von rund 150 Punkten.