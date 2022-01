Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Montag mit einem der größten Tagesverluste der jüngsten Geschichte die 200-Tage-Linie durchbrochen und damit ein starkes Verkaufssignal generiert, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär.Nach einem freundlichen Start in den Handel sei es gleich wieder in den Keller gegangen. Doch exakt bei 14.998 Punkten habe der DAX die Kurve bekommen und den erneuten Gang nach oben angetreten. In der Zwischenzeit habe sich der deutsche Leitindex oberhalb von 15.100 Punkten eingependelt, was grundsätzlich ein positives Signal sei.Nach dem turbulenten Wochenauftakt sei bis zur FED-Entscheidung am Mittwoch weiter mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Wichtig für die nächsten Wochen sei, dass die 15.000-Punkte-Marke nicht unterschritten werde. (25.01.2022/ac/a/m)