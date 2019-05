Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), im Zuge einer technischen Reaktion auf die Vortagesverluste in Höhe von 1,78%, erholt, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe sich am Freitag erholen können. Der Fakt, dass der Index letztendlich nicht substanziell vom Retracement bei 11.990 und einer bei 12.004 Zählern verlaufenden Aufwärtslinie nach oben habe absetzen können, zeige, dass weiterhin Abgabedruck vorhanden sei. Insofern überrasche es nicht, dass auch die 21-Tagelinie (12.164) nicht erreicht worden sei. Dieses Vorhaben dürfte ambitioniert bleiben, denn 70% der DAX-Werte würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Für den Index selbst sei der für dieses Zeitfenster relevante Durchschnitt aktuell bei 11.911 Punkten zu finden.Zu einer deutlichen Eintrübung des Chartbildes würde es jedoch erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Support-Zone bei 11.829/11.782 kommen. Bei letztgenannter Marke handle es sich um den 200-Tage Exponential Moving Average. Die nächsten Kursziele wären dann bei 11.636 (200-Tagelinie) und 11.568 (100-Tagedurchschnitt) zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken von 12.024 (144-Wochendurchschnitt) und 12.033 (144er-Regression) als erste Widerstände wirken, bevor die bereits erwähnte 21-Tagelinie und der 100-Wochendurchschnitt bei 12.227 Punkten relevant würden. (27.05.2019/ac/a/m)