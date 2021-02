Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem bärischen Langdochtreversal am alten Allzeithoch bei 14.132 vom 08.01.2021. setzte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine verdiente Korrektur als Reaktion auf den großen Anstieg der Vorwoche ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies werde seit Montag, 8:15 Uhr auch genauso jeden Tag hier beschrieben. Ein klarer Hinweis auf eine baldige Abwärtsbewegung bis ca. 13.850 sei gegeben worden. Und tatsächlich: Der DAX sei von 14.169 bis 13.850 (13.825) gefallen und habe danach bis 13.950 reagiert.



Der Pullback vom Montagshoch bei 14.169 habe ein ordentliches Pensum abgewickelt und sei nun so langsam auf sein Ende hin zu überprüfen. Ob schon das Tief ausgebildet worden sei, sei indes unklar bzw. habe nur eine Wahrscheinlichkeit von 50:50. Im Zweifel geht die BNP Paribas von weiteren Tiefs aus. Zunächst aber gehe es nach dem gestrigen Sell OFF um eine kleine Miniflagge (als "iv"). Scheitere der DAX heute früh bei 13.945/13.955, würden weitere Tiefs bei 13.890 und später auch bei 13.850/13.825 in Frage kommen bzw. sogar 13.740 (Kijun/Tag). Das werde auch bevorzugt. Weiteres Tiefs würden also im Bereich des Möglichen liegen, dürften aber kaum noch größeren "Schaden" anrichten als gestern. (11.02.2021/ac/a/m)



