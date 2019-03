Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Historisch niedrige DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Vola liegt mittlerweile wieder vor, VDAX 13,4% war zu sehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Verkaufssignale jeglicher Art seien da überwiegend zum Scheitern verurteilt, falls sie denn auftreten würden.



Die DAX-Analyse sei unverändert zu gestern. Über 11.575 bestehe ein Aufwärtstrend, wobei ein warnender Tages-Harami im Raum stehe. Die 200-Tage-Linie in der EMA-Ausführung bei 11.654 sei noch nicht ausreichend bezwungen. Die andere 200-Tage-Linie in der SMA-Variante sei bei 11.784 in Sichtweite. Rücksetzer bis ca. 11.633 und 11.618 wären im kurzfristigen Aufwärtstrend des Stundencharts erlaubt. 11.633 und 11.618 würden Sprungbretter für weitere Anstiege darstellen. (19.03.2019/ac/a/m)

