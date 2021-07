Ausblick: Sollten die Bullen jetzt nicht schleunigst aktiv werden, könnte eine weitere Abwärtsbewegung für den Auftakt für eine deutlichere Korrektur sorgen.



Die Short-Szenarien: Bei einem Bruch der 15.501 Punkte-Marke wäre ein kleines Shortsignal aktiviert und mit Abgaben bis 15.200 Punkte zu rechnen. An dieser Stelle könnte eine frische Aufwärtsbewegung starten. Setze der DAX dagegen auch unter diese Marke zurück, käme es zu einem Angriff auf die Zwischentiefs bei 14.961 und 14.804 Punkten. Werde dort das Ruder nicht herumgerissen, wäre ein übergeordnetes Verkaufssignal aktiviert, dem ein Abverkauf bis 14.169 Punkte folgen dürfte.



Die Long-Szenarien: Werde die 15.501 Punkte-Marke dagegen weiter verteidigt und zudem auch der Bereich um 15.700 Punkte überschritten, wäre ein Angriff auf das Rekordhoch bei 15.802 Punkten die Folge. Gelinge ein Ausbruch, wäre eine Kaufwelle zu erwarten, die bis 15.950 Punkte und darüber bereits bis 16.100 Punkte führe. (05.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 15.501 Punkten kam es beim DAX zu einer Korrektur, die an die Unterstützung bei 14.804 Punkten zurückführte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort seien die Käufer in den Index zurückgekommen und hätten ihn letztlich auf die neue Höchstmarke von 15.802 Punkten getrieben. Seit diesem Rekordhoch von Mitte Juni befinde sich der DAX abermals in einer volatilen Seitwärtsbewegung, bei der wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinien mittlerweile mehrfach gebrochen worden seien. Zwar könne die Unterstützung bei 15.501 Punkten bislang halten, besonders stabil sehe der aktuelle Chartverlauf jedoch nicht aus.