Ausblick: Die 13.300 Punkte-Marke hätten die Marktteilnehmer auf Tagesschlusskursbasis in den letzten Monaten nicht überwinden können. Dieses Niveau scheine ein ganz Besonderes zu sein. Daher sollten die Anleger dieses Kursniveau in den kommenden Tagen weiter genau beobachten.



Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über 13.300 Punkte dürfte neues Kaufmomentum auslösen. In diesem Fall sollte ein schneller Anstieg über die 13.500 Punkte-Marke erfolgen. Ob dieses Kursniveau dann dauerhaft genommen werde, stehe jedoch noch in den Sternen. Das bisherige Allzeithoch liege bei diesem Index bei 13.795 Punkten.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX in den kommenden Tagen unter 12.800 Punkte zurück, dann dürfte vermutlich ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 12.300 Punkten erfolgen. Ein Tagesschlusskurs unter 12.250 Punkte würde ein größeres Verkaufssignal aktivieren. (16.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in den letzten Tagen zwar kein neues Verlaufshoch über 13.460 Punkte ausbilden, doch der DAX lief auf hohem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abgabedruck sei nicht wirklich zu spüren gewesen. Allerdings sei auch noch kein neues Aufwärtsmomentum ins Spiel gekommen. Die Lage bleibe etwas verzwickt, doch es dürfte zeitnah ein neues Handelssignal folgen. Ob nun ein neues Kaufsignal oder Verkaufssignal entstehe, sei noch offen. Die Anleger sollten sich daher in Geduld üben. Zumal in dieser Woche am Freitag der dreifache Hexensabbat stattfinde. Das sei der große Verfallstag an der Terminbörse. Aktuell scheinen sich die Anleger bei rund 13.200 Punkten zufrieden zu geben. Gestern habe der Index bei 13.217 Punkten geschlossen.