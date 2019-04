Ausblick: Sollten die Bullen ein weiteres Aufwärts-Gap über 12.030 Punkte schaffen, wäre ein schneller Anstieg über die 12.200 Punkte-Marke denkbar. Die Woche dürfte also noch sehr spannend werden.



Die Long-Szenarien: Solange der DAX die 11.850 Punkte-Marke verteidige, hätten die Bullen eindeutig einen Vorteil. Ein Tagesschlusskurs über 12.030 Punkte dürfte für neuen Schwung nach oben sorgen. Die Aufwärtsziele lägen bei 12.100 Punkten und 12.275 Punkten. Bei der 12.110-Punkte-Marke wäre noch eine Kurslücke aus dem Jahr 2018 offen. Spätestens an der dominanten Abwärtstrendlinie bei 12.275 Punkten würden allerdings größere Gewinnmitnahmen erwartet.



Die Short-Szenarien: Eine sehr wichtige Supportzone liege bei 11.850 Punkten. Werde diese auf Tagesschlusskursbasis unterboten, würde ein erstes schwaches Verkaufssignal entstehen. Dieses Verkaufssignal würde einen Rückgang bis zur 200-Tage-Linie bei 11.668 Punkten unterstützen. Weiteres Korrekturpotenzial ergäbe sich bei einem Tagesschlusskurs unter 11.580 Punkte. (16.04.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Bullen lassen den Bären weiter keinen Spielraum, um sich zu entfalten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Denn in der vergangenen Woche hätten die Käufer beim Deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) die wichtige Unterstützungszone bei 11.850 Punkten verteidigen können. Daher sollte der aktuelle Anstieg über die 12.000 Punkte-Marke keine Überraschung darstellen. Doch im Moment stelle die 12.030 Punkte-Marke eine noch nicht überwindbare Hürde dar. Von seinem Dezember Tief habe der DAX nun rund 1.750 Punkte zulegen können. Um die 2.000 Punkte-Marke voll zu machen, wäre ein Anstieg bis an die dominante Abwärtstrendlinie nötig. Diese verlaufe in dieser Woche bei 12.275 Punkten und würde ein prädestiniertes Aufwärtsziel in dieser Woche darstellen. Um dieses Kursziel zu erreichen, müssetn die Bullen jedoch einen Rückfall unter die 11.850 Punkte-Marke vermeiden.