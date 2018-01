Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die temporäre Einigung im US-Haushaltsstreit, weitere Hoffnungen dass eine GroKo zustande kommen könnte, positive Vorgaben von den Überseebörsen sowie ein leicht nachgebender Euro ließen den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag gleich nach Handelsbeginn auf ein neues Allzeithoch (13.596,89) klettern, so die Analysten der Helaba.CharttechnikGestern habe sich der DAX mittels einer Kurslücke nach oben abgesetzt. Damit sei auch die 200%-Expansionsmarke (13.535) überschritten worden. Grundsätzlich entstünden deutlich nachhaltigere Handelssignale sofern wichtige Chartmarken "durchhandelt" und nicht übersprungen würden. Insofern werde sich zeigen müssen, was der gestrige Tag, verbunden mit dem Erreichen eines neuen Rekordhochs tatsächlich Wert gewesen sei. Denn es seien negative Divergenzen bei verschiedenen Indikatoren auszumachen, auch die Vola befinde sich wieder auf dem Vormarsch was dafür spreche, dass viele Marktteilnehmer nicht mehr bedingungslos bereit seien, auf dem erreichten Kursniveau zu kaufen. (24.01.2018/ac/a/m)