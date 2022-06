Ausblick: Mit dem jüngsten Kurssprung habe der DAX nicht nur die 100-Tage-Linie zurückerobert, sondern auch die Widerstände bei 14.550 sowie 14.603 auf Anhieb überwunden. Damit habe sich das Chartbild jetzt deutlich aufgehellt.



Das Long-Szenario: Könne der Index die Aufwärtsdynamik weiter nutzen, müsste im nächsten Schritt auch der Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 überwunden werden, der sich aus den beiden markanten Tiefs aus dem Oktober bzw. Februar zusammensetze. Darüber wäre der Weg dann an, besser noch über die runde 15.000er Schwelle frei; gelinge der Ausbruch über diese horizontale Eindämmungslinie, könnte der DAX mit einem Hochlauf an bzw. über den langfristigen GD200 (15.068) sogar in den formalen Aufwärtstrend zurückkehren.



Das Short-Szenario: Breche der Index die Kletterpartie dagegen wieder ab, wäre der erste charttechnisch relevante Halt an der Volumenspitze bei 14.550 zu finden. Unterhalb dieses Levels sollte der GD100 bei 14.459 stützend wirken, bevor es zu einem neuerlichen Test der Haltezone bei 14.200 kommen könnte. Erst wenn die Kurse per Tagesschluss unter dieses Niveau fallen würden, müsste mit einem Rückfall an die runde 14.000er Barriere und/oder die markante Volumenspitze bei 13.975 gerechnet werden. (07.06.2022/ac/a/m)







