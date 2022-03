Ausblick: Das Kursgeschehen werde aktuell von zwei kleinen Volumenspitzen eingegrenzt. Gleichzeitig könnte in dem Quergeschiebe neues Bewegungspotenzial aufgebaut werden.



Das Long-Szenario: Könne die Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst werden, wäre der erste Widerstand unverändert an der Volumenspitze bei 14.550 zu finden Erst nach einem Ausbruch (wichtig: auf Schlusskursbasis) hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an die nächste Hürde. Die verlaufe zwischen 14.819 sowie 14.844 und könnte einen weiteren Anstieg zunächst abbremsen. Sobald der DAX jedoch oberhalb von 14.844 aus dem Handel gehe, wäre Raum für einen Hochlauf an die 15.000er Marke. Oberhalb davon würde das Verlaufshoch vom 21. Februar bei 15.192 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Drehe der Index zum Wochenschluss wieder nach unten ab, müsste zunächst auf das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei 14.110 geachtet werden. Falls der DAX diesen Halt verliere, könnte die 14.000er Schwelle zusammen mit der Volumenspitze zwischen 13.950 und 13.925 auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas tiefer sollte bei 13.917 das offene Gap aus der Vorwoche geschlossen werden. Setze sich die Abwärtsbewegung anschließend fort, könnten noch das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 und das Vor-Corona-Top bei 13.795 stützend wirken, bevor ein neuerlicher Test der Volumenspitze bei 13.240/13.200 einkalkuliert werden müsste. (25.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX schob sich am gestrigen Donnerstag in einem weitgehend impulsarmen Handel überwiegend seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der deutsche Leitindex zunächst in der Gewinnzone bei 14.306 gestartet und sei wenig später auf das Tageshoch bei 14.376 Punkten gestiegen. Im Anschluss sei das Aktienbarometer jedoch nach unten abgedreht und habe bei 14.188 das Tagestief markiert. Zwischen den beiden Chartmarken hätten lediglich 188 Zähler gelegen, was die enge Kursspanne und die Seitwärtsbewegung verdeutliche. Mit dem Tagesschluss bei 14.274 habe sich der Index erneut in dem volumenarmen Raum zwischen 14.000 auf der Unter- und 14.550 auf der Oberseite behauptet.