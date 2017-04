Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Viel hat nicht gefehlt: Nur 15 Indexpunkte unter dem Rekordstand vom April 2015 (12.391 Punkte) ging dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der vorvergangenen Woche die Puste aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Aktienbullen müssten sich also weiter gedulden, ob erneut das beste Signal aktiviert werde, welches die Technische Analyse zu bieten habe. Gemeint sei ein Überwinden des angeführten Allzeithochs, was einem charttechnischen Befreiungsschlag gleichkäme. Bis dahin sollten Anleger um die nächsten wichtigen Unterstützungen wissen: Zunächst sei dabei die Kombination aus dem Aufwärtsgap von Ende März im Tageschart (12.045 zu 11.996 Punkte) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.022 Punkten) zu nennen. Danach sei vor allem die Haltezone zwischen rund 11.900 und 11.800 Punkten zu beachten, wo mehrere markante horizontale Unterstützungen warten würden, bevor die Marke von 11.400 Punkten den nächsten Auffangbereich aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten darstelle. Letztlich sollte es aber nicht so schlimm kommen, denn das Aktienbarometer habe derzeit vierfachen saisonalen Rückenwind - nämlich durch die Osterwoche, den guten Börsenmonat April sowie durch den Wahl- und Dekadenzyklus. Deshalb dürfte das o. g. Rekordhoch schon bald wieder auf die Agenda rücken. (10.04.2017/ac/a/m)