Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Ein neues Allzeithoch hat immer eine positive Signalwirkung und verdeutlicht, wie gut es der deutschen Wirtschaft und den deutschen Unternehmen geht, so Tim Albrecht, Leiter DACH-Aktien bei Deutsche Asset Management, zum heutigen Rekordstand des DAX-Index Im Schnitt betrage die Dividendenredite der 30 DAX-Konzerne rund 3%. Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld verdeutliche dies die Attraktivität deutscher Aktien. Dennoch herrsche unter Anlegern nach wie vor keine Euphorie, sondern eher Skepsis. Das seien ideale Voraussetzungen für eine weiter anhaltende Hausse am deutschen Aktienmarkt.Tim Albrecht gehe davon aus, dass der DAX im Jahr 2018 die Marke von 14.000 Punkten überschreiten werde. Damit führe an deutschen Aktien weiterhin kein Weg vorbei. (23.01.2018/ac/a/m)