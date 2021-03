Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stürmt am Dienstag auf ein neues Allzeithoch, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Das Zinsgespenst sei vertrieben, ein Ende des harten Lockdowns nur noch eine Frage der Zeit. Die Börsianer würden auf eine massive Erholung der Wirtschaft im Laufe des Jahres und damit verbunden steigenden Aktienkursen hoffen. In der Vergangenheit habe der DAX aber schon oft die Anleger enttäuscht. Schaffe er es tatsächlich nachhaltig über die 14.200? Sollte der Ausbruch über das alte Hoch bei 14.169 Punkten gelingen, wäre das ein starkes Kaufsignal. (03.03.2021/ac/a/m)



