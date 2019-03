Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint sich derzeit innerhalb einer Range mit den Begrenzungen bei 11.300 und 11.503 Zählern wohl zu fühlen, so die Analysten der Helaba.



Dies bedeute aber auch, dass das Momentum derzeit wohl nicht ausreiche, um einen erneuten Versuch zu unternehmen, die 200-Tagelinie (11.731) zu überwinden. Hinzu kämen die am Markt herrschenden Unsicherheiten, einmal mehr im Zusammenhang mit dem Brexit und den auf dem Parkett zunehmenden Konjunktursorgen. In Sachen Brexit setze sich das muntere Abstimmen weiter fort. Für heute sei die mittlerweile dritte Abstimmung über Theresa Mays Brexit-Deal vorgesehen. Um dieses Votum zu ermöglichen, werde dieses Mal auf die Vorlage der zum Abkommen gehörenden, politischen Erklärung verzichtet. Damit werde lediglich über den rechtlich bindenden Austrittsvertrag abgestimmt. Der zwischen den USA und China herrschende Handelsstreit sei angesichts der Wirrungen rund um den Brexit zuletzt in den Hintergrund getreten. Offensichtlich, so sei zu hören gewesen, befänden sich die jedoch Gespräche auf einem guten Weg. China solle Vorschläge, selbst beim Technologietransfer, unterbreitet haben, die weiter gehen sollten als in der Vergangenheit.



Deutlich ausgeprägte, obere Schatten an den letzten beiden DAX-Tageskerzen würden verdeutlichen, dass die Luft nach oben relativ dünn zu sein scheine. Dazu passend sei es dem deutschen Leitindex zuletzt nicht nachhaltig gelungen, die Widerstände in Form der 144-Tagelinie (11.420) sowie dem Retracement bei 11.513 Zählern zu überwinden. Es deute sich an, dass heute ein erneuter Versuch unternommen werde, die erwähnten Hürden zu überspringen. Weitere Widerstände würden sich bei 11.522 (Multi Average) und 11.542 (21-Tagelinie) finden, bevor der 200-Tage-EMA (11.641) in den Fokus rücken würde. Insgesamt sollte aber nicht übersehen werden, dass sich das Bild bei verschiedenen Indikatoren keineswegs idealtypisch darstelle. So weist der von den Analysten der Helaba eingesetzte, längerfristige MACD eine fallende Tendenz auf und notiert zudem unterhalb der Nulllinie. Auch die Entwicklung bei den Handelsumsätzen lasse zu wünschen übrig. (29.03.2019/ac/a/m)

