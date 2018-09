Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich etwas von der Eintrittslinie in den mittelfristigen Bärenmarkt bei 11.868 lösen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch sehr überzeugend und hoffnungsfroh sei das was bisher geleistet worden sei nicht. Schon seit 12.120 gebe es seit zwei Tagen wieder Probleme.



Der DAX werde an der Horizontalen bei 12.120 blockiert. Eine direkte Abwärtsbewegung am Vormittag bis 12.075 oder 12.055/12.040 sei heute 1. Wahl. Ausgehend von 12.075 oder 12.055/12.040 gebe es neuerliche Anstiegschancen bis zu den Hochs der letzten zwei Tage, also bis ca. 12.120. Unter 12.040 würde der DAX hingegen in die Neutralitätszone 12.040/11.890 zurückfallen und dabei das 61,8% Retracement bei 11.968 ansteuern. Oberhalb von 12.120 werde es auch noch nicht viel bullischer, denn dann würden die Stundenkerzenchartwiderstände bei 12.210/12.225 (EMA200 und Gap) und die drei großen Tageskerzenchartwiderstände bei 12.225, 12.528 und 12.638 (IKH, EMA200, SMA200) zur Geltung kommen. (17.09.2018/ac/a/m)