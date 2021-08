Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Vortag unter die Räder gekommen und deutlich unter den 10er-EMA bei 15.841 Punkten abgerutscht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Im Tagestief habe der Index bei 15.701 Punkten und damit nur noch leicht über dem wichtigen 50er-EMA bei 15.670 Punkten notiert. Der 50er-EMA sei eine wichtige mittelfristige Unterstützungslinie, an der in den vergangenen Monaten immer wieder Abwärtskorrekturen ausgelaufen seien. Auch am Vortag habe sich im Bereich des 50er-EMA eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Der DAX sei bei 15.793 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich im Bereich von 15.780 Punkten leicht tiefer.



Möglicherweise bilde der DAX im Bereich des 50er-EMA erneut einen Boden und nutze diesen als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg. Auf der Unterseite stehe dabei der 50er-EMA, auf der Oberseite der 10er-EMA im Fokus. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er-EMA halten und Kurs auf den 10er-EMA nehmen. Gelinge dem DAX ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA, würde direkt ein bullishes Signal entstehen und ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 15.930 Punkten wahrscheinlich werden. Gehe es weiter höher, warte erneut die runde Marke von 16.000 Punkten. Darüber würde die Luft für den DAX aber wieder dünn werden, da der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart einen massiven Widerstand bilde. Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht mehr nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen und rutsche auch unter den 50er-EMA ab. In diesem Fall könnte der DAX nachhaltig am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart abprallen und eine längere Abwärtskorrektur einleiten. Die erste Zielmarke wäre die Unterstützung im Bereich von 15.300 Punkten. (27.08.2021/ac/a/m)

