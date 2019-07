Der Aktienkurs von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei am Mittwoch aufgrund der Neuigkeiten aus den USA gestiegen. Ein US-Bundesrichter habe gesagt, dass er die Geldstrafe in Höhe von 80 Mio. USD, die einem Mann aus Kalifornien im Zusammenhang des "Roundup"-Falls zugesprochen worden sei, wahrscheinlich reduzieren werde. Der Bundesrrichter habe gesagt, dass die Höhe der Geldstrafe falsch berechnet worden sei und daher reduziert werden könnte. Dies sei bereits das zweite Mal, dass das Unternehmen versuche, ein Urteil zu reduzieren. Zuvor habe das US-Bundesgericht in San Francisco das andere Urteil von 289 Mio. auf 78,5 Mio. reduziert. Die bisher höchste Geldstrafe (2,055 Mrd. USD) sei jedoch vom Unternehmen noch nicht angefochten worden.



WEITERE UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) und Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) seien in den ersten Stunden der Sitzung am Mittwoch unter den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Outperformern zu finden. Beide Aktien würden aufgrund von Heraufstufungen höher gehandelt. Bei Kempen & Co sei Vonovia von "neutral" auf "kaufen" angehoben und das Kursziel auf 47 EUR festgelegt worden. Henkel habe wiederum eine Empfehlung durch Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) erhalten. Die US-Investmentbank habe das Unternehmen von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft und das 12-monatige Kursziel von 94 auf 100 EUR angehoben. Die Analysten von Goldman Sachs hätten ihre Entscheidung mit der Feststellung begründet, dass das Unternehmen über eine starke Bilanz verfüge und in den letzten Monaten sowohl im breiten Markt als auch in der Peer Group hinterherhinke.



Das "Handelsblatt" habe berichtet, dass die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) bis zu 1.200 Arbeitsplätze im Vertrieb abbauen könnte. Hierfür solle die Anzahl der Vertriebsstandorte von 500 auf 460 reduziert werden. Als Hauptgrund für die Entscheidung werde der deutliche Rückgang der Nachfrage in den letzten Jahren genannt. Auf die Frage nach einer Stellungnahme habe die Deutsche Telekom der Wirtschaftszeitung gesagt, dass sie sich nicht an Spekulationen beteiligen solle. Die Deutsche Telekom habe jedoch bestätigt, dass das Online-Geschäft für das Unternehmen an Bedeutung gewinne.



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) sei am Mittwoch der größte Underperformer unter den deutschen Mid-Cap-Unternehmen. Nach einer Herabstufung durch die Landesbank Baden-Württemberg falle die Aktie. Die Empfehlung für die Aktie sei von "halten" auf "verkaufen" angepasst und das Kursziel von 37 auf 29 EUR gesenkt worden. (03.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schloss gestern auf einem historischen Höchststand, die chinesischen Indizes konnten sich jedoch am Mittwoch von diesem Optimismus nicht mitreißen lassen, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktien schienen wiederum immun gegenüber den breiten in Asien zu beobachtenden Kursrückgängen zu sein. Alle Blue-Chip-Indices aus Westeuropa w[rden höher gehandelt, wobei Aktien aus Italien und Belgien am meisten zulegen würden.