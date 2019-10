Im Zuge der gestern veröffentlichten Quartalsergebnissen hätten Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) Kursgewinne verbuchen können, während die Anteilsscheine der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) einen deutlichen Abschlag in Höhe von 7,93 Prozent hätten hinnehmen müssen. Weitere DAX-Werte würden heute nicht berichten, insofern würden sich die Blicke auf US-Unternehmen richten.



Gestern sei an dieser Stelle das Chartbild des DAX auf 4-Stunden-Basis erörtert worden. Daran solle heute nochmals angeknüpft werden, nachdem der Index bereits zwischenzeitlich unter die obere Begrenzung eines multiplen, linearen Regressions-Bandes (12.904) abgerutscht sei. Das untere Band sei heute bei 12.871 Zählern zu finden. Ein Fibonacci-Level entfalle auf die Marke von 12.829 Punkten. Erst wenn diese beiden Marken unterboten würden, bestehe die Gefahr, dass sich die Korrekturbewegung ausdehne. Aber selbst in diesem Fall würde der DAX bei 12.730 Zählern auf einen massiven Support-Cluster treffen, der sich aus der 45-Grad Gann-Linie und einer weiteren Fibonacci-Marke zusammensetze.



Auch ein Blick auf die US-Märkte lohne sich, da der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt mehrfach neue Rekordmarken markiert habe und damit auch eine "inverse Schuler-Kopf-Schulter-Formation" komplettiert worden sei. Normalerweise würden derartige Muster am Ende eines Abwärtstrends auftreten. Da sich diese, davon abgesehen nahezu mustergültig darstelle, sollte die Formation nicht unerwähnt bleiben. Zumal sich im Falle einer weiteren Ausbruchsbestätigung ein erstes Kursziel bei 3.183 Zählern von der Formation ableiten lasse. (31.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut in einer überschaubaren Handelsrange, berichten die Analysten der Helaba.Einerseits fehlten neue, positive Impulse, andererseits scheinen die Belastungsfaktoren der letzten Zeit wie beispielsweise der Handelsstreit zwischen den USA und China und nicht zuletzt der Brexit etwas an Markteinfluss zu verlieren, so die Analysten der Helaba weiter. Nachdem das britische Unterhaus am Dienstag Neuwahlen am 12. Dezember zugestimmt habe, sei gestern bereits über die Chancen von Boris Johnson spekuliert worden. Auf Basis aktueller Umfragen würde er mit seiner konservativen Partei vorne liegen, wodurch die Gegner eines EU-Austritts nicht mehr in der Lage wären, diesen zu verhindern. Damit könnte der 31. Januar womöglich der späteste Austrittstermin sein. Allerdings gelte es zu beachten, dass ein No Deal mit Sicherheit noch nicht vom Tisch sei.