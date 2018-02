Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der X-DAX (ISIN: DE000A0C4CA0, WKN: A0C4CA) läuft seit dem Tief bei 11.900 in einem bärischen Keil aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Keil sei noch wirksam. Das aktuell optimale Erholungspotenzial bei 12.650 sei bisher nicht ausgeschöpft worden.



Gestern sei im Tagestief innerhalb des Keils eine kleine Zwischenformation bei 12.333 beendet worden. Ausgehend von 12.333 seien neue Flaggenhochs möglich. Zu diesem Zweck müsste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute entweder bei 12.400/12.390 nach oben abdrehen oder sich zumindest bei 12.333 nochmals neu aufbauen. In beiden Fällen könnten anschließend 12.535/12.540 erreicht werden, vielleicht auch der Tageskerzenchartwiderstand bei 12.650. Unter 12.333 würde der Aufwärtstrend verlassen werden und der DAX beschleunige dann in vielen Fällen nach unten, z.B. Richtung 12.200. Auch das Ziel 11.868 wäre dann in Sichtweite. (21.02.2018/ac/a/m)