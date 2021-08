Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie es scheint, hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) für den kurzzeitigen Sprung über die 16.000er seine letzten Kraftreserven aufgewendet, so die Analysten der Helaba.



Ohnehin sei seit längerer Zeit zu bemängeln gewesen, dass die Begleitumstände des Anstiegs keineswegs idealtypisch ausgefallen seien. Die Trendintensität sei rückläufig, die Handelsumsätze zu gering und auch strukturelle Schwächen bei den DAX-Werten hätten ausgemacht werden können. Darüber hinaus seien bereits über einen längeren Zeitraum verschiedene Belastungsfaktoren ignoriert worden, z.B. die Corana-Entwicklung und insbesondere die Lieferkettenproblematik. Letztgenannte scheine sich nun umso deutlicher bemerkbar zu machen. So plane Toyota, im September weltweit nur noch 500.000 anstelle von rund 900.000 Autos zu produzieren. Insbesondere der Chipmangel aber auch die Corona-Krise würden deutliche Bremsspuren hinterlassen. Eine Auswertung des DIHK zeige, dass die Lieferschwierigkeiten sowie die Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten Betrieben aus allen Branchen zu schaffen machen würden. Gestern sei das Sentiment zudem von den intensiver geführten Tapering-Diskussionen beeinträchtigt worden.



Mehrfach hatten die Analysten der Helaba an dieser Stelle auf das nicht konsistente Chartbild des DAX und die damit einhergehenden Korrekturgefahren verwiesen. Dies, so scheine es, könnten sich als richtig herauskristallisieren. Darüber hinaus sei die Bedeutung der bei 15.607 Zählern verlaufende Strukturmarke unterstrichen worden. Das gestrige Tagestief sei nur wenige Punkte über diesem Level markiert worden. Mit dem Rücksetzer sei auch die 55-Tagelinie (15.647) einem neuerlichen Test unterzogen worden. Insofern könne der durch diese beiden Marken definieren Range ein für den weiteren Verlauf richtungsweisender Charakter zugeschrieben werden. Weitere Supports seien bei 15.556, 15.536, 15.482, 15.312 und 15.286 Zählern zu finden. (20.08.2021/ac/a/m)



