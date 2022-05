Ausblick: Durch den nachbörslichen Rücksetzer unter die 14.000er Schwelle bleibe das Chartbild im DAX angespannt.



Das Long-Szenario: Um erneut einen positiven Impuls initiieren zu können, müsste neben der vielbeachteten 14.000er Marke auch das Top vom Freitag mit der 14.200er Marke per Tagesschluss überboten werden. Im nächsten Schritt hätten die Notierungen Platz bis an die hartnäckige Volumenspitze bei 14.550, die den Kursverlauf in den zurückliegenden Wochen immer wieder ausgebremst habe. Sobald diese Hürde (ebenfalls auf Schlusskursbasis) überwunden werde, könnte ein Sprint an den Bremsbereich bei 14.819/14.844 folgen, wobei nur wenig höher mit dem GD100 bei 14.904 und der 15.000er Marke weitere Widerstände warten würden.



Das Short-Szenario: Bestätige der Index stattdessen den Rückfall unter die runde 14.000er Marke, wäre der erste Halt an der Volumenspitze bei 13.950/13.925 zu finden. Setze sich der Abstieg dort fort, könnte die Haltelinie bei 13.849 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es, über 13.795 hinweg, zum nächsten Test der Unterstützung bei 13.600 kommen dürfte. Finde der DAX auf diesem Niveau keinen Halt und rutsche auch unter das Verlaufstief vom Mittwoch bei 13.566 zurück, sollte das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2019 bei 13.240/13.200 stützend wirken. (02.05.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verabschiedete sich am Freitag mit einem Gewinn ins Wochenende - jedenfalls im regulären Handel. Bereits zur Eröffnung bei 14.096 starteten die Kurse deutlich über der 14.000er Barriere, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch habe der DAX 14.187 Punkten markiert, womit die 14.200er Marke schon in Sichtweite geraten sei. Am Ende habe das Aktienbarometer bei 14.098 (+0,8%) notiert, was auf Wochensicht ein Minus von 0,3% bedeute. Allerdings seien die Notierungen im Zuge einer schwachen Wall Street im nachbörslichen Handel unter Druck gekommen und hätten am späten Abend mehr als 200 Punkte verloren.