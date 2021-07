Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) handelt seit Montag unter 15.309/15.304, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dadurch habe es ein großes Signal gegeben! Der DAX habe unter 15.309 ein Verkaufssignal für das Ziel 14.845/14.815 ausgelöst! Die DAX-Rücklaufphase nach Einbruch zeige sich mit normaler Struktur. Der Widerstand bei 15.300 habe gewirkt.



DAX-Zwischenanstiege hätten es schwer, in den nächsten Stunden und Tagen an der horizontalen Verkaufslinie bei ca. 15.300 durchzukommen und würden häufig das Muster des bärischen rebounds in sich tragen. Höher als 15.309 steige der DAX in den kommenden Tagen in der Normalvariante kaum, da neben der Horizontale 15.304/15.309, die einen markanten "SELL TRIGGER" einer vollendeten Topbildung darstelle, auch die "Ichimoku"-Wolke bärisch gekreuzt worden sei und nun wie "eine Wand" ebenfalls bei 15.309 den DAX-Widerstand an eben dieser Stelle verstärke. Die Grauzone stelle der Bereich 15.310 bis 15.592 dar. (21.07.2021/ac/a/m)



