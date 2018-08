Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Juli war für die deutschen Standardwerte (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)) ein sehr guter Börsenmonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht schlage sich das Monatsplus von 5,4% in einem dynamischen "weißen Block" nieder. Zu einer Eröffnung - praktisch auf Monatstief - geselle sich also ein Schlusskurs in Schlagdistanz zum Monatshoch, d. h. über den gesamten Juli hinweg hätten Anleger Kaufinteresse verzeichnen können. Dank dieser Entwicklung entstehe zusätzlich ein "bullish engulfing". Per Saldo stünden also zwei konstruktive Candlestickmuster als Steilvorlage in die saisonal herausfordernde Phase im August/September zu Buche. Langfristig betrachtet seien die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 13.170/13.204 Punkten wichtig. Ein Anstieg über diese Zone würde das Risiko einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation deutlich reduzieren. Da RSI und MACD allerdings weiterhin eine mehrjährige negative Divergenz ausweisen würden, sollten Anleger auch die Unterseite nicht vernachlässigen. Der Aufwärtstrend seit März 2009 verlaufe inzwischen bei 12.195 Punkten. Ein Bruch dieses Trends würde sofort den Druck auf die horizontale Haltezone bei rund 11.800 Punkten - und damit die potenzielle Nackenzone der o. g. S-K-S-Formation - erhöhen. (02.08.2018/ac/a/m)