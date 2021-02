Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Montag Teile der in der vergangenen Woche entstandenen Kursverluste aufholen, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus sei zu konstatieren, dass die Aktienmärkte zuletzt von einem "Sondereffekt" beeinflusst worden seien. Gemeint seien die Ereignisse rund um das GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME)-Papier. Eine große Zahl von Kleinanlegern habe sich um Hedgefonds zusammengetan, welche Short-Selling in diesem Papier betrieben hätten, entgegenzutreten. Damit sei ein massiver Short-Squeeze ausgelöst worden, welcher Melvin Capital laut Medienberichten einen Verlust in Höhe von rund sechs Milliarden Dollar eingebracht habe. Andere Hedgefonds hätten das angeschlagene Haus daraufhin stützen müssen, um eine deutlichere Schieflage zu verhindern. Der aktuell auffallend deutliche Kurssprung beim Silber werde auch auf die "neue Gruppe von Marktteilnehmern" zurückgeführt.Präzise Marktprognosen seien bisweilen anspruchsvoll. Sollte es in Zukunft verstärkt zu Kursbewegungen kommen, welche von Gruppen, die sich über sozialen Medien organisiert hätten, ausgelöst würden, dürfte dieses Vorhaben nochmals erschwert werden. Insofern verwundere es nicht, dass bereits von systemischen Risiken die Rede sei. Die Aufsichtsbehörden dürften alarmiert sein, auch der US-Senat wolle sich der Geschehnisse annehmen. Aus charttechnischer Sicht bleibe beim DAX die 55-Tagelinie im Fokus, darunter würden sich Supports bei 13.477, 13.436, 13.362, 13.315, 13.223 und 13.108 Zählern finden. (02.02.2021/ac/a/m)