Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt wirkte gestern angezählt, so die Analysten der Helaba.



Gleich reihenweise seien wichtige Supports durchbrochen worden. Nachdem bereits am Mittwoch der tertiäre Trend zur negativen Seite gekippt sei, sei auch der mittelfristige Trend einem Test unterzogen worden. Dieser sei zunächst erfolgreich verlaufen. Mit Blick auf diesen gelte es die Entwicklung der kommenden Tage zu beobachten, insbesondere im Kontext mit den kürzlich sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis komplettierten Wendeformationen. Ausgelöst worden sei der Rücksetzer von der zunehmenden Furcht vor stärkeren Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Enttäuschende Unternehmensergebnisse und schwache Exportzahlen Japans hätten das Sentiment. Auch die Iran-Krise stehe im Blick. Insbesondere nachdem die USA berichtet hätten, dass ein US-Kriegsschiff eine iranische Drohne abgeschossen habe. Genauere Details dazu seien nicht bekannt geworden, wenngleich der iranische Außenminister erklärt habe, dass er keine Informationen über den Verlust einer Drohne habe. Dies könnte auch der Grund sein, warum die Aktienmärkte kaum reagiert hätten. In den USA setze sich die Berichtssaison fort.



Gestern habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die wichtige Supportzone von 12.328/12.266/12.202 teilweise (auf Schlusskursbasis) unterschritten. Damit sei einerseits der Rutsch unter die 21-Tagelinie (12.398) erfolgt und andererseits sei der 55-Tagedurchschnitt (12.202) einem Test unterzogen worden. Dieser sei zunächst erfolgreich verlaufen, dennoch gelte es, die weitere Entwicklung und einen möglichen Richtungswechsel auf mittelfristiger Basis im Auge zu behalten. Mehrfach sei an dieser Stelle auf die sich eintrübende, strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten eingegangen worden. Dies solle heute erneut der Fall sein, da sich die Kennziffern neuerlich verschoben hätten. Lediglich elf Werte würden einen positiven DMI aufweisen, 16 würden unterhalb des 200-Tagedurchschnitts, 18 unter der 100- und 15 unter der 50 Tagelinie notieren. Bei 15 Titeln notiere der 50- unter dem 200-Tagedurchschnitt, bei zehn liege der 20er Moving Average unterhalb des 50-Tagedurchschnitts. Auf dieser Basis sei das kurzfristige Rückschlags-Risiko etwas höher zu gewichten. (19.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >