Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag ein Verlaufshoch bei 13.151 Zählern markierte, wurden gestern verstärkt Schwächeanzeichen sichtbar, berichten die Analysten der Helaba.Heute würden in den USA die Bücher unter anderem von Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) und Kinder Morgan (ISIN: US49456B1017, WKN: A1H6GK) geöffnet.Gefühlt habe zuletzt eine gewisse Sorglosigkeit unter den Marktteilnehmern dominiert. Dies scheine sich mit dem Kursrückgang von gestern etwas zu relativieren. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) sei wieder deutlich über die 24er Marke geklettert, und das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern sei negativ ausgefallen. Aus charttechnischer Sicht bedeutsam sei der Rutsch unter die bei 13.086 Zählern verlaufende Strukturprojektion. Damit werde die Wahrscheinlichkeit größer, dass die 55-Tagelinie (12.900) nochmals angelaufen werde. Weitere Supports seien bei 12.810 und 12.692 (100-Tagelinie) zu finden. (14.10.2020/ac/a/m)