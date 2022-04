Ausblick: Durch den Rückfall unter die erste Unterstützungslinie bei 14.200 Punkten und unter das Tagestief vom Mittwoch bei 14.150 seien auch die positiven Tendenzen aus den beiden Vortagen zurückgenommen worden.



Das Long-Szenario: Sofern sich der scharfe Rücksetzer unter die Haltelinie als Pullback entpuppen solle, müssten die Notierungen direkt wieder nach oben abdrehen und den nächsten Anstieg an die Volumenspitze bei 14.550 initiieren. Sobald der Ausbruch über diesen markanten Widerstand per Tagesschluss gelinge, könnte es zu einem Hochlauf an den Bremsbereich bei 14.819/14.844 kommen. Oberhalb dieser Hürde wäre schließlich Platz bis an die mittelfristige 100-Tage-Linie, die aktuell bei 14.973 verlaufe und mit der 15.000er Schwelle einen Doppelwiderstand bilde.



Das Short-Szenario: Breche der DAX bei 14.200 nach unten durch, was die schwache Vorbörse bereits andeute, müsste zunächst auf die runde 14.000er Barriere geachtet werden; ein Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte zu einem Test der Volumenspitze bei 13.950/13.925 führen, bevor es im nächsten Schritt um das Vor-Corona-Top bei 13.795 gehen würde. Bei einer Ausweitung der Korrektur wäre der nächste Halt auf dem Niveau von 13.600 Punkten zu finden, wobei ein Dip an die Volumenspitze bei 13.240/13.200 nicht ausgeschlossen werden könnte. (25.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX endete die vergangene Woche am Freitag mit einem herben Kursrückgang, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Vorbörse bereits einen tiefroten Auftakt habe erwarten lassen, seien die Kurse bei 14.321 gestartet und damit rund 180 Punkte unter dem Vortagsschluss in den Handel. Eine kurze Erholungsphase habe die Notierungen zwar noch bis auf das Tageshoch bei 14.372 getragen, doch in der Folge sei der deutsche Leitindex weiter zurückgefallen und habe die Verluste ausgeweitet. Am Ende hätten sich die Blue Chips bei 14.142 (-2,5%) auf dem Tagestief ins Wochenende verabschiedet. Damit habe das Aktienbarometer die zwischenzeitlichen Gewinne auf Wochensicht (-0,2%) vollständig wieder abgegeben.