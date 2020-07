Ausblick: Der Index drohe wieder in die Handelsspanne der Vormonate zurückzufallen und damit den jüngsten Ausbruch zu negieren. Noch hätten die Bullen aber die Chance Schlimmeres zu verhindern.



Die Long-Szenarien: Sollte der DAX jetzt weiter korrigieren, könnte an der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 12.700 Punkten eine Gegenbewegung starten, die den Index wieder bis 12.913 Punkte führe. Darüber wäre ein Anstieg bis 13.050 und 13.200 Punkte möglich. Auf diesem Niveau könnten die Verkäufer aber wieder zuschlagen und den Index bis 12.700 Punkte drücken. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 13.200 Punkte würde aktuell für die Fortsetzung der Rally sprechen, die dann bis 13.450 Punkte führen könnte.



Die Short-Szenarien: Bei einem Bruch der Kreuzunterstützung bei 12.700 Punkten wären dagegen die Bären am Zug und könnten den DAX zunächst bis 12.535 Punkte drücken. Darunter wären bereits Verluste bis 12.207 und 12.060 Punkte zu erwarten. Selbst eine Verkaufswelle bis 11.575 Punkte könnte dann nicht mehr ausgeschlossen werden. (27.07.2020/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem erneuten Anstieg über die Hürde bei 12.207 Punkten gelang es den Bullen beim DAX auch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie zu überwinden und ab Anfang Juli das Erholungshoch bei 12.913 Punkten anzusteuern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marke sei nach einem zähen Ringkampf der Marktteilnehmer schließlich Mitte Juli durchbrochen worden. In der Folge dieses Kaufsignals habe der DAX an das Kursziel bei 13.200 Punkten angezogen und in der Spitze 13.313 Punkte erreicht. Allerdings habe dort bereits eine Korrektur begonnen, die mit dem Rückfall unter 13.200 Punkte immer dynamischer verlaufen sei und am vergangenen Freitag schon zum Rückfall unter die 12.913 Punkte-Marke geführt habe.