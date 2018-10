An den hinreichend aufgeführten Belastungsfaktoren (z.B. Handelsstreit, Italien, steigende Zinsen) habe sich nichts geändert. Zudem habe der Abwärtstrend auf allen Zeitebenen kontinuierlich an Intensität gewonnen. Darüber hinaus lohne ein Blick auf die asiatischen Märkte. Der MSCI Asia habe gestern das "bear market territory" erreicht, der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe zuletzt den 21- und 55-Wochendurchschnitt durchbrochen. Aktuell stehe der 100-Wochen-SMA im Test.



Die markante Support-Zone bei 11.140/11.145 Zählern sei gestern temporär unterschritten, auf Schlusskursbasis jedoch verteidigt worden. Auf diesen Bereich würden die untere Begrenzung eines auf Wochenbasis definierten Abwärtstrendkanals, sowie die 227,2%-Fibonacci-Extension der Bewegung von 12.890/12.120 Punkten entfallen. Bemerkenswert sei zudem, dass das Tagestief nahezu exakt auf einer abwärts gerichteten Gann-Linie (11.078) ausgebildet worden sei. Die überverkaufte Konstellation habe sich etwas abgebaut, teilweise hätten verschiedene Oszillatoren keine neuen Verlaufstiefs ausgebildet, wodurch sogenannte positive Divergenzen entstanden seien.



Allerdings sollten damit einhergehende Erwartungen an eine deutliche Gegenreaktion nicht zu hoch aufgehängt werden. Denn von einer Trendwende könne ganz und gar keine Rede sein. Vielmehr müsse bei einem neuerlichen Rutsch unter die oben genannte Support-Zone mit einer weiteren Beschleunigung der Abwärtsbewegung gerechnet werden. Erste Kursziele würden sich dann bei 11.055, 10.932, 10.903, und 10.866 Zählern finden. (26.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangen Tage gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern sich zu stabilisieren und mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent aus dem Handel zu gehen, so die Analysten der Helaba.Anzumerken sei jedoch, dass zuvor ein neues, prozyklisch zu wertendes Verlaufstief ausgebildet worden sei. Die Risikoaversion, gemessen auf Basis des V-DAX, bleibe weiterhin hoch. Auch sei davon auszugehen, dass der an der Wall Street zu beobachtende Verkaufsdruck Einfluss auf die Risikomodelle haben werde und es zu (weiteren) Allokations-Anpassungen kommen werde. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) könnte in diesem Monat die schlechteste Bilanz seit Februar 2009 verbuchen. Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass überwiegend ausländische Adressen im DAX investiert seien. Diese seien häufig schneller dabei, wenn es darum gehe, Bestände über Bord zu werfen.