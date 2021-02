Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street markierten der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) am Montag neue Rekordstände, so die Analysten der Helaba.



Der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei auf ein 30-Jahreshoch geklettert. Dies habe beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aber keineswegs für Rückenwind gesorgt. Im Gegenteil: Der deutsche Leitindex rutsche phasenweise wieder unter die psychologisch wichtige 14.000er Marke ab. Von charttechnischer Seite habe es zuletzt bereits verschiedene Warnhinweise hinsichtlich nicht idealtypischer Begleitumstände des letzten Anstiegs gegeben. Für Ernüchterung habe auch der weiterhin schleppende Impfverlauf sowie die Aussicht auf eine neuerliche Verlängerung des Lockdowns gesorgt, welcher heute mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Bund-Länder-Konferenz beschlossen werde. Verschiedene Ministerpräsidenten hätten sich gestern bereits in diese Richtung positioniert. Darüber hinaus stehe die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten, zumal davon auszugehen sei, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei.



Beim DAX zeichne sich eine temporäre, obere Wendeformation ab. Dadurch erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngst eingeleitete Korrektur ausgedehnt werde. Die ersten Zielmarken würden sich bei 13.866 (Fibonacci-Level), 13.848 (21-Tagelinie) und 13.702 finden. Auch ein Test der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie (13.607) könne nicht ausgeschlossen werden. Insofern würden kurzfristig die Risiken überwiegen. Sollte letztgenannte Marke erreicht werden, würden die Karten neu gemischt. (10.02.2021/ac/a/m)

