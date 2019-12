Ausblick: Der DAX befinde sich noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Abwärtsdruck der Bären habe aber zuvor vom 50er EMA im Bereich von aktuell 12.930 Punkten aufgehalten werden können.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze seine Reihe von tieferen Tiefs und tieferen Hochpunkten fort und drehe unterhalb des Widerstands von 13.200 Punkten wieder nach unten ab. In der nächsten Abwärtswelle dürfte dann der 50er EMA nach unten durchbrochen und das Verlaufstief bei 12.886 Punkten unterschritten werden. Unterhalb von 12.886 Punkten dürften die Bären Kurs auf die massive Unterstützung bei 12.800 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne das Verlaufstief bei 12.886 Punkten und die Unterstützung des 50er EMA als Basis für einen neuen Anstieg nutzen und im weiteren Kursverlauf den Widerstand bei 13.200 Punkten ansteuern. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, würde der DAX in den langen Seitwärtskanal vom November zurückkehren und Anstiegschancen bis 13.300/13.350 Punkte haben. (12.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 19. November bei 13.374 Punkten in einem kurzfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 20. November sei mit dem Tagestief bei 13.071 Punkten die lange Seitwärtsbewegung zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten auf der Oberseite nach unten verlassen worden. Der DAX sei dann auch gleich tiefer abgerutscht und am 21. November das Verlaufstief bei 13.043 Punkten erreicht. Es sei eine erste Aufwärtskorrektur im neuen Abwärtstrend gefolgt, die bis zum 02. Dezember 13.338 Punkte erreicht habe. In der Folge sei der DAX erneut abgerutscht und habe am 10. Dezember ein Verlaufstief bei 12.886 Punkten markiert und befinde sich seitdem in einer neuen Aufwärtskorrektur.