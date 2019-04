Der DAX befinde sich nun in der Konsolidierungsphase. Vorbörslich sehe man den deutschen Leitindex bei 11.926 Punkten, rund 0,3% unter dem Schlusskurs vom Montag.



Der DAX habe sich noch nicht nachhaltig oberhalb der psychologischen Marke bei 12.000 Punkten etablieren können. Gestern sei es erst einmal gen Süden gegangen. Kurzfristig könnte es durchaus in Richtung der beiden waagerechten Trendlinien bei 11.840/11.800 Zählern gehen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) habe die überkaufte Zone nach unten verlassen und signalisiere eine Korrektur. Oberhalb der erwähnten "runden" Zahl bei 12.000 Punkten und der Zwischenhochs bei 12.029/12.024 Zählern vom 4. und 5. April könnte die Aufwärtsbewegung wieder fortgesetzt werden.



Nach dem jüngsten Ausbruch aus der Handelsspanne sei es für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aufwärts gegangen. Aber auch der US-Index habe sich eine kleine Pause verdient. Zumal der Relative-Stärke-Index (RSI) auf eine Überhitzung des Kursmotors hindeute. Die Marke bei 70 sei gestern unterschritten worden. Ein Test der Trendgeraden bei 2.863 Punkten und der oberen Begrenzung der Handelsspanne bei 2.861/2.859 Zählern wäre die Folge. Bei einem Schlusskurs oberhalb des Ende der vergangenen Woche markierten Verlaufshochs bei 2.894 Punkten könnte es dann weiter gen Norden gehen. (09.04.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sieben Tage in Folge ging es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in höhere Kursgefilde, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Am gestrigen Montag sei die Kletterpartie erst einmal unterbrochen worden. Nach dem jüngsten Kursaufstieg sei eine kleine Verschnaufpause kein Beinbruch. Zuletzt habe es Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den zwei Wirtschaftsmächten USA und China gegeben. Auf einen Durchbruch würden die Börsianer bislang weiterhin vergebens warten. Die Geduld der Marktteilnehmer habe jedoch Grenzen. Auch das Brexit-Drama drücke zurzeit ein wenig auf die Stimmung.