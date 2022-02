Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern die befürchtete Abwärtskurslücke (14.586 zu 14.222 Punkte) hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anschlussverläufe hätten das Aktienbarometer danach auf 13.807 Punkte gedrückt. Unter dem Strich hätten die deutschen Standardwerte damit in Rekordgeschwindigkeit das (Mindest-)Abschlagspotenzial aus der vorangegangenen Topbildung abgearbeitet und die in unserem Jahresausblick formulierte Erwartungshaltung eines Pullbacks an die alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten vollzogen. Für eine strategische Einschätzung sei ein Blick auf den DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) hilfreich. Ohne Berücksichtigung der Dividenden müsse bei den deutschen Standardwerten von einem "false break" und ebenfalls einer Topbildung ausgegangen werden. Das Unterschreiten des Tiefs vom Oktober 2021 bei 6.261 Punkten wiege schwer und markiere das Ende der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Das gestrige Tagestief bei 5.817 Punkten habe die nächste Schlüsselhaltezone ausgelotet. Gemeint sei die Kombination aus dem alten Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.856 Punkten) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.778 Punkten). Ein Bruch dieser Bastion würde die charttechnische Schieflage des DAX-Kursindex weiter vergrößern, zumal der trendfolgende MACD gerade ein neues Ausstiegsignal liefere. (25.02.2022/ac/a/m)

