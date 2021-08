Ausblick: Der DAX befinde sich seit Monaten in einer Seitwärtsphase und werde vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart blockiert.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals nehmen. Solange der DAX über dem 10er EMA bei aktuell 15.612 Punkten notiere, sei kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke sei nun die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.810 Punkten. Hier befinde sich das Allzeithoch vom 14. Juli. Gelinge dem DAX hier ein Durchbruch nach oben, wäre der Fibonacci-Fächer im Monatschart um 15.900 Punkte die nächste Anlaufmarke.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage nicht beibehalten und sacke wieder nach unten ab. Breche der DAX dabei unter den 10er EMA nach unten durch, wäre der 50er EMA bei 15.517 Punkten erneut die Auffangmarke. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 50er EMA würde sich die Lage eintrüben und ein Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 15.048 Punkten zu erwarten sein. (06.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte den wichtigen 50er EMA im Tageschart bisher verteidigen und konnte in den vorherigen Handelstagen wieder hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit nähere sich der Index nun erneut der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals, aus dem er zuvor nach unten ausgebrochen sei. Am Vortag sei der DAX mit einem Aufschlag von 0,33% bei 15.744 Punkten aus dem Handel gegangen. Möglicherweise pralle der DAX an der unteren Trendkanalbegrenzung erneut nach unten ab und führe lediglich einen Pullback, einen Retest der Trendkanalbegrenzung durch. Zu beachten sei zudem, dass der DAX im Monatschart weiterhin direkt am oberen Fibonacci-Fächer verlaufe und sich damit vor einer massiven Widerstandszone befinde.