Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Seit mehr als einem Monat pendelt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter hohen Schwankungen um die 14.000-Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Zur Wochenmitte habe das Aktienbarometer erneut Anlauf genommen, um über diesen Widerstand zu springen. Dabei hätten die Notierungen zwar schon mit der Eröffnung bei 14.022 die vielbeachtete Hürde überbieten können, hätten im weiteren Verlauf aber noch eine "Ehrenrunde" bis auf das Tagestief bei 13.871 drehen können. Nach der Schließung der Kurslücke vom Freitag sei am Nachmittag der zweite Ausbruchsversuch gefolgt, der mit dem Tageshoch bei 14.054 belohnt worden sei. Am Ende habe sich der deutsche Leitindex bei 14.008 mit einem Plus von 0,6% in den Feierabend verabschiedet.



Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bleibe der DAX (noch) im Sog der runden Tausendermarke gefangen. Der Ausbruch aus dem März-Aufwärtstrendkanal wäre daher ein wichtiger Impulsgeber auf der Oberseite. Das Long-Szenario: Sobald sich der DAX oberhalb von 14.000 Punkten stabilisieren könne, sollte auch der Ausbruch aus dem März-Abwärtstrendkanal auf Schlusskursbasis erfolgen. Darüber hätten die Kurse Platz bis an die Eindämmungslinie bei 14.200, die idealerweise ebenfalls per Tagesschluss überboten werden sollte. Gelinge dort der Re-Break, könnte ein Hochlauf in den Bereich von 14.550 folgen. Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen erneut nach unten ab, stünde sofort die Volumenspitze bei 13'975 im Fokus; bei einem Schlusskurs unterhalb dieser Auffangzone müsste mit dem nächsten Dip an das Vor-Corona-Top bei 13.795 gerechnet werden. Würden die Notierungen dort nach unten durchbrechen, dürfte die Haltezone bei 13.600/13.566 ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden. Die nächsten Unterstützungen wären anschließend bei 13.514, 13.479 sowie 13.381 zu finden, wobei darunter unverändert die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals verlaufe. Ein Rücksetzer auf diese Trendgerade könnte dabei mit einem Test der Volumenkante bei 13.280 bzw. der Volumenspitze bei 13.240/13.200 einhergehen. (26.05.2022/ac/a/m)

