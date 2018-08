Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zu Beginn der Woche gefestigt, unterstützt von DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwergewichten, die in der zurückliegenden Zeit zum Teil deutlich Federn lassen mussten und sich gestern erholt haben, berichten die Analysten der Helaba.Mit Spannung werde das am Donnerstag beginnende FED-Symposium in Jackson Hole erwartet. Dabei stelle sich unter anderem die Frage, ob Risiken thematisiert würden, die Einfluss auf den Normalisierungsprozess der US-Geldpolitik haben könnten. Interessant werde es auch, wenn sich demnächst eine US- und eine chinesische Delegation zu Handelsgesprächen treffen würden. Hoffnungen auf Entspannungssignale im Handelskonflikt seien gestern für die Gewinne am Aktienmarkt verantwortlich gemacht worden. Allerdings habe US-Präsident Trump Hoffnungen auf eine Einigung gedämpft. Bei den Verhandlungen werde wohl nicht viel herauskommen. Zudem habe er den Zinserhöhungskurs der US-Notenbank kritisiert. Trotz der Gewinne bleibe der DAX anfällig für neuerliche Rücksetzer. So könne die Emerging-Market-Verunsicherung schnell wieder größer werden - ebenso wie die Sorgen um den italienischen Haushalt, der im September beschlossen werden solle und die Gefahr einer Rating-Herabstufung berge.Der DAX habe gestern Kursgewinne erzielt und im Hoch bei 12.373 notiert. Dies sei zwar positiv zu werten, allerdings gelte es zu berücksichtigen, dass wichtige Widerstände nicht hätten überwunden werden können und somit der Anstieg als Korrektur eines intakten Abwärtsimpulses zu verstehen sei. Im Wochenchart sei das Bild unverändert kritisch zu beurteilen und im Tageschart bleibe der Ausblick ebenfalls getrübt. Hinweise auf eine größere Erholung würden sich nicht finden lassen. Entscheidend seien die Widerstände um 12.400 und 12.460. Hier lägen ehemalige Hoch- und Tiefpunkte sowie das 38,2%-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung von 12.886 bis 12.120. Solange der DAX unterhalb dieser Marken handle, bleibe das Risiko erneuter Verluste dominant, wobei wichtige Unterstützungen bei 12.120/35 und 12.104 zu finden seien. (21.08.2018/ac/a/m)