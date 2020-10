Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter den Anlegern machen sich gewisse Sorgen einer Bullenfalle breit, denn die gestrige rote Kerze beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sieht zumindest nicht gut aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Andererseits könne man argumentieren, dass es sich mit dem Minus von der Spitze um 1,4% und auf Schlusskursbasis um 0,9% als größtem Tagesverlust seit dem 25. September lediglich um eine Konsolidierung zurück an das Ausbruchsniveau gehandelt habe. Der deutsche Blue-Chip-Index werde also weiterhin nicht nur über der gebrochenen Abwärtstrendlinie gehandelt, sondern zudem über dem mittelfristig bedeutenden, im 12.900er-Bereich verlaufenden 55-Tage-Durchschnitt. Nicht weit darunter verlaufe der wichtige siebenmonatige Aufwärtstrend und ein weiterer, flacherer bewege sich derzeit ungefähr an der Notierungslücke 12.690/12.727 Punkte. Dabei handle es sich um eine genau fünf Monate alte Aufwärtstrendlinie. Die wichtigsten Unterstützungen seien also genannt und auf der Oberseite stehe die 13.150er-Zone als erste wichtige Hürde. Weiter komme es auf das Siebenmonatshoch auf Schlusskursbasis bei 13.255 Punkten und vor allem die massive Widerstandszone zwischen 13.460 und 13.500 Zähler an. (14.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >