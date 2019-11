Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat leichte Verluste erlitten und 0,3% tiefer bei 13.245 Punkten geschlossen, so die Analysten der Helaba.



Der EURO STOXX 50 habe 0,2% nachgegeben. Die anhaltenden Proteste in Hongkong und das Bekenntnis der USA zur Demokratiebewegung der Sonderverwaltungszone hätten die Risikoaversion erhöht und das Interesse an Aktien geschwächt. Die moderate Entwicklung der EWU-Geldmenge M3 und der leichte Anstieg der deutschen Jahresteuerungsrate hätten an den Aktienmärkte kaum Spuren hinterlassen. Zudem habe es aufgrund des Erntedankfestes keine Impulse aus den USA gegeben. Marktteilnehmer würden ihren Blick auf den heutigen Black Friday und damit den Beginn des Weihnachtsgeschäfts richten. Da der private Konsum eine wichtige Stütze der US-Volkswirtschaft sei, spiele die vorweihnachtliche Konsumbereitschaft der Amerikaner eine wichtige Rolle. Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt und zu den französischen Konsumausgaben würden hingegen eine untergeordnete Rolle spielen. Auch die Schnellschätzung der EWU-Teuerung, bei der ein leichter Anstieg der Kernteuerungsrate nicht überraschen sollte, dürfte an den Aktienmarkt keine wichtige Rolle spielen.



Am Chartbild des DAX habe sich im Vergleich zum Vortag wenig verändert. Der Leitindex konsolidiere unterhalb des am 19. November markierten Jahreshochs bei 13.374. Gleichzeitig handle er oberhalb der 21-Tagelnie, die heute bei 13.183 Zählern verlaufe. Ein Test dieser Durchschnittslinie scheine möglich, da die Indikatoren im Tageschart mehrheitlich kritisch zu beurteilen seien. Kurse darunter würden Potenzial bis 13.043 eröffnen, dem Verlaufstief vom 21. November. Weitere Haltemarken seien am Anfang November gerissenen Kursgap im Bereich 12.992/13.019 zu finden. Das erste Retracement des Aufwärtsimpulses von Anfang Oktober bis zum 19. November sei bei 12.803 Punkten zu finden. (29.11.2019/ac/a/m)

