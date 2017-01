Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verabschiedete sich am Freitag mit einem leichten Kursgewinn in Höhe von 0,29% auf 11.630 Zähler ins Wochenende, so die Analysten der Helaba.Auch in dieser Woche setze sich die US-Quartalsberichtssaison fort. U.a. würden die Bücher von Yahoo! (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,21 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen ebenfalls von 0,21 USD ausgehen würden), Mc Donald's (1,41 vs. 1,41), Halliburton (0,02 vs. 0,03), Aloca (0,41 vs. 0,40), Intuitive Surgical (5,99 vs. 5,41), 3M (1,87), Du Pont (0,42), Johnson & Johnson (1,56), Las Vegas Sands (0,66 vs. 0,64), Google (9,64 vs. 9,69), Microsoft (0,78 vs. 0,85), Starbucks (0,52 vs. 0,53), Colgate-Palmolive (0,75 vs. 0,76), und Chevron (0,66) geöffnet.Bereits am Freitag hätten die Analysten an dieser Stelle angemerkt, dass beim Blick auf den Chart des DAX neue Erkenntnisse Mangelware bleiben würden. Daran habe sich zuletzt nichts geändert. Die Handelsrange mit den Begrenzungen bei 11.420 und 11.720 Zählern sei weiter intakt. Die gleitenden Durchschnitte würden über alle Zeitfenster hinweg nach oben zeigen, wenngleich die 21-Tagelinie (11.552) zuletzt bereits mehrfach einem Test unterzogen worden sei. Solange diese jedoch nicht auf Schlusskursbasis unterschritten werde und zudem kein Richtungswechsel festzustellen sei, bleibe die Gefahr für einen deutlicheren Rücksetzer begrenzt. Erste tragfähige Unterstützungen fänden sich bei 11.516, 11.480 und 11.420 Punkten. Widerstände für den DAX würden sich bei 11.637, 11.692, 11.780, 11.844 und 11.895 Zählern definieren lassen. (23.01.2017/ac/a/m)