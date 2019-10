Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag in Feierlaune befand, kehrte am Montag etwas Ernüchterung ein, berichten die Analysten der Helaba.Natürlich spiele auch der Brexit für die Marktentwicklung eine tragende Rolle. Gestern habe sich die Queen mit der Aussage, die Priorität der Regierung Johnson sei, den Ausstieg Großbritanniens aus der EU zum 31. Oktober sicherzustellen, zu Wort gemeldet. Darüber hinaus sei in Brüssel zwischen einer britischen Delegation unter David Frost und dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Änderungen des EU-Ausstiegsvertrags weiterverhandelt worden.Zwei Kurslücken innerhalb von acht Handelstagen würden sich beim DAX nicht häufig beobachten lassen. Diese Konstellation liege aktuell vor, so dass der Ausbruch über verschiedene Chartmarken mit einer gewissen Einschränkung zu betrachten sei. Dies gelte insbesondere auch, sofern verschiedene Indikatoren in die aktuelle Chartbeurteilung einbezogen würden. Es falle auf, dass ein auf den langfristigen MACD bezogener Average noch immer unterhalb der Nulllinie notiere, verschiedene negative Divergenzen vorlägen und vermeintliche Long-Signale, beispielsweise die Komplettierung eines "Bowtie Patterns" umgehend negiert würden. Gestern habe der DAX eine Tageskerze in Form eines "bearish harami" ausgebildet. Damit gehe die Gefahr einher, dass der Index letztendlich an der Hürde in Form eines dreifachen Fraktal-Tops im Bereich von 12.507 Zählern scheitern könnte. Sollte jedoch ein Ausbruch über die genannte Marke gelingen, würden zunächst die Widerstände bei 12.554, 12.599, 12.637 und 12.656 Punkten relevant. (15.10.2019/ac/a/m)