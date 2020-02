Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) korrigiert seit dem Monatshoch 13.606 in einer Flaggenform, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das lege nah, dass in der Regel bald weitere Hochs folgen würden, wobei der Anstieg von 12.884 höchstwahrscheinlich im Endstadium sei. Bestimmte Bedingungen seien für weitere Hochs zudem freilich einzuhalten.



Der korrekte Flaggenpullback auf den alten Abwärtstrend (bei 13.450) sei ausgebildet worden, mit leichtem Unterschuss im Nachthandel, das sei somit verziehen. Kleine Widerstände würden am Vormittag in Form des FDAX "IKH/h1" bei 13.498, des "PP" bei 13.506 und des "Supertrends" bei 13.535 warten. Oberhalb von 13.560 wäre Platz bis 13.600. DAX 13.600 sei weiterhin ein zentraler mittelfristiger DAX-Widerstand, allein aufgrund des alten Allzeithochs von vor zwei Jahren an dieser Stelle. (10.02.2020/ac/a/m)



