Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Feiertag möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nutzen, um den Kursindex der deutschen Standardwerte - also den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ohne Berücksichtigung der Dividenden - auf den Prüfstand zu stellen.



Die letzten Monatstiefs seien zuletzt regelmäßig im Bereich der Marke von 5.500 Punkten ausgeprägt worden. Dieses Niveau stelle das absolute Schlüssellevel dar, denn im Zusammenspiel mit einem Fibonacci-Level, der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.562 Punkten) sowie der Nackenzone der bereits des Öfteren diskutierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstehe hier eine lehrbuchmäßige Kumulationszone. Umso wichtiger sei gewesen, dass der DAX®-Kursindex im September auf dieser Basis die Kurve bekommen habe. Da die jüngste Monatskerze an ein "Hammer"-Umkehrmuster erinnere, liefere es Anlegern auch auf der Oberseite eine wichtige Orientierungshilfe. Ein Anstieg über das Septemberhoch (5.739 Punkte) löse den "Hammer" nach oben auf, so dass diese Weichenstellung das zwingend erforderliche Verteidigen der oben genannten Bastion wieder ein Stück realistischer erscheinen ließe. Mit anderen Worten: Das sei die notwendige Voraussetzung, um den Grundstein für eine klassische Jahresendrally zu legen. Oberhalb des kurzfristigen Abwärtstrends (akt. bei 5.781 Punkten) würde die Gefahr der oben genannten S-K-S-Umkehr weiter verblassen. (04.10.2018/ac/a/m)