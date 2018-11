Deren anfängliche Durchschlagskraft habe jedoch Mitte November sukzessive abgenommen und der Index sei unter die Haltemarken bei 11.430 und 11.300 Punkten zurückgefallen. In der vergangenen Woche habe sich der Verkaufsdruck weiter gesteigert und in einer Verkaufswelle kulminiert, die den DAX auf ein neues Jahrestief bei 11.007 Punkten abverkauft habe. Damit habe er kurzzeitig bereits eine langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten, ehe eine weitere Erholung habe starten können, die jedoch noch vor dem Erreichen der 11.300 Punkte-Marke wieder auf Verkäufer getroffen habe.



Ausblick: Der Index befinde sich weiterhin in einer prekären Lage. Selbst eine deutliche Aufwärtsbewegung würde den vorherrschenden Abwärtstrend nicht unterbrechen.



Die Short-Szenarien: Würden deutliche Erholungen auch weiterhin ausbleiben, dürfte der DAX erneut unter 11.150 und 11.051 Punkte und an die 11.000 Punkte-Marke einbrechen. Unterhalb der dort verlaufenden Aufwärtstrendlinie könnte eine steile Verkaufswelle starten und den Wert binnen weniger Stunden bis 10.850 Punkte drücken. Sollte diese Marke ebenfalls durchbrochen werden, müsste man sich sogar auf einen massiven Abverkauf bis 10.550 Punkte einstellen. Dort stünden die Chancen für einen dynamischen, mittelfristigen Bullenkonter allerdings gut.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index dagegen in den nächsten Tagen über der 11.051 Punkte-Marke verbleiben, dürfte die Hürde bei 11.300 Punkten attackiert werden. Dort könnten die Bären erneut zuschlagen. Werde die Barriere dagegen überwunden, käme es zur Fortsetzung der Erholung an die 11.430 Punkte-Marke. Erst ein Ausbruch über diesen Widerstand würde allerdings für weitere Zugewinne bis 11.600 Punkte sprechen. (26.11.2018/ac/a/m)







