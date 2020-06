Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag hatte einige Events zu bieten, berichten die Analysten der Helaba.Heute würden die Blicke insbesondere auf den US-Arbeitsmarkt gerichtet sein. Seit Mitte März hätten bereits mehr als 42 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die Indikationen seitens des ADP und der gestern geringer als erwartet ausgefallenen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe (1,9 Millionen in der Woche bis einschließlich 30. Mai) würden ermutigend ausfallen. Der DAX wird heute freundlich in den Handel starten.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich gestern bei 12.430,56 Zählern aus dem Handel verabschiedet. Damit sei es dem Index nicht gelungen, sich weiter von der Upper Median Line (Andrews' Pitchfork) bei 12.350 und insbesondere der linearen Regression (12.372) nach oben abzusetzen. Nicht zuletzt deshalb werde deren Stellenwert für den weiteren Verlauf untermauert, zumal an der Tageskerze ein ausgeprägter Docht entstanden sei. Folge eine derartige Kerze auf eine lange Aufwärtskerze, könnte es sich um einen Shooting Star handeln, da auch andere Bedingungen wie beispielsweise die vorausgegangene Anzahl steigender Candles sowie ein neues Impulshoch erfüllt seien. Für eine höhere Prognosegüte wäre es notwendig, dass heute eine weitere Abwärtskerze folge. Auf Basis der aktuellen Future-Gewinne sei diese zunächst nicht zu erwarten. Widerstände seien heute bei 12.550, 12.572, 12.670 und 12.726 zu finden. Unterstützungen würden sich bei 12.506, 12.486, 12.440, 12.410 und 12.326 definieren lassen. (05.06.2020/ac/a/m)