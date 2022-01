Ausblick: Im Wochenchart sei sehr gut zu erkennen, wie wichtig das Niveau um 15.000 Punkte sei. Bei rund 15.200 Punkten verlaufe der EMA50. An dieser Durchschnittslinie sei der DAX in den letzten Wochen wiederholt bullisch abgeprallt.



Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten in dieser Woche noch eine letzte Chance. Doch dafür sollte ein Wochenschlusskurs über 15.200 Punkte auf das Parkett gezaubert werden. Anschließend könnte sich eine Erholung bis zumindest 15.700 Punkte ergeben.



Die Short-Szenarien: Komme ein Wochenschlusskurs deutlich unter 15.000 Punkte zustande, würde sich das mittelfristige Chartbild merklich eintrüben. In diesem Fall müsste man sich mit deutlichen Kursrückgängen auseinandersetzen. Eine Zielzone könnte die 14.200 Punkte-Marke darstellen. (26.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erlebte am Montag einen rabenschwarzen Handelstag, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei in der Spitze über 600 Punkte eingebrochen und habe knapp unter der 15.000-Punkte-Marke das Tagestief markiert. Am gestrigen Handelstag hätten die Verkäufer gestoppt werden können. Allerdings habe es im Handelsverlauf erneut einen Bruch der runden 15.000er Marke gegeben. Das Tagestief habe bei 14.979 Punkten gelegen. Im weiteren Handelsverlauf habe es eine Erholung bis 15.200 Punkte gegeben. Der Tageschlusskurs habe wieder deutlich über 15.100 Punkte gelegen. Der Kampf um das runde Kursniveau halte vermutlich noch die kommenden Tage an.