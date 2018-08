Ausblick: Aktuell laufe ein erbitterter Kampf um die Trendrichtung der kommenden Wochen. Mit dem gestrigen Rücksetzer seien die Chancen der Bären wieder gestiegen.



Die Short-Szenarien: Die Bullen könnten ausgehend von 12.503 Punkten einen erneuten Versuch unternehmen, den Bereich um 12.600 Punkte zu überschreiten. Misslinge der Versuch und setze der Index anschließend unter 12.503 und 12.441 Punkte zurück, wäre ein Verkaufssignal aktiv. Damit könnte es zunächst zu einem Rücksetzer bis 12.390 Punkte kommen. Dort verlaufe mittlerweile auch die langfristige Aufwärtstrendlinie. Deren Bruch würde für einen Ausverkauf bis 12.256 und 12.104 Punkte sorgen.



Die Long-Szenarien: Werde das Hoch vom Dienstag bei 12.597 Punkten dagegen überschritten, könnte der DAX bis 12.640 Punkte steigen. Darüber wäre ein Angriff auf den Widerstand bei 12.745 Punkten zu erwarten, ehe die Verkäufer dort Gegenwehr leisten sollten. (30.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 12.104 Punkten stieg der DAX ab Mitte August in einer Erholungsbewegung zunächst über die Hürde bei 12.256 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe sich der Index zunächst von der unmittelbaren Gefahrenzone entfernt und sei in der Folge auch an die Hürden bei 12.390 und 12.441 Punkten geklettert. Diese Barriere habe den Anstieg für mehrere Tage gestoppt. Allerdings sei dieser Widerstand am vergangenen Montag ebenfalls überwunden und damit ein kleines Kaufsignal generiert worden. Im Anschluss habe der Index weiter angezogen und auch die Hürde bei 12.503 Punkten überschritten. Kurz vor dem Erreichen der 12.640 Punkte-Marke hätten die Bullen am Dienstag etwas die Kräfte verlassen und der DAX habe kurzzeitig an die 12.503 Punkte-Marke zurückgesetzt.