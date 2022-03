Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg gestern 1.000 Punkte an einem einzigen Tag, von 12.832 bis 13.845, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Investoren hätten gestern auf breiter Front überall deutlich bei DAX-Aktien zugegriffen! Das seien teils knapp 2-stellige oder mehr als 2-stellige Zugewinne binnen eines Tages dabei gewesen. Der DAX sei nun erstmal über der Jahr 2022 "AORTA Horizontale" 13.600 zurück, auch über der 200-Wochen-Linie (EMA) bei 13.490. Das könne dem DAX eine Verschnaufpause verschaffen, um sich nach dem 24% Crash völlig neu zu sortieren (von 16.290 kommend).



Über 13.600/13.490 sei das Risiko für unmittelbare neue Jahrestiefs bei entweder 12.273 oder maximal 11.055 nicht mehr so akut. Unter 13.600/13.490 werde das Risiko für unmittelbare neue Jahrestiefs bei entweder 12.273 oder maximal 11.055 wieder akut sein. 1) DAX-Vorbörse ca. 13.800. Heute sei der Anstieg von gestern natürlich zunächst erstmal halbwegs zu bestätigen. Das gelinge am besten, in dem der DAX sicher die BIG PICTURE-Barriere 13.600/13.490 verteidige. 2) Schon jetzt sei also klar, dass heute ein 350 Punkte-DAX-Pullback von 13.845 zu 13.490 nichts Ungewöhnliches wäre und auch nicht bärisch. (10.03.2022/ac/a/m)



